FIS-Renndirektor Waldner: „Weltcup hängt am seidenen Faden“

Markus Waldner: Ganz schwierig. Man muss sich anschauen, was etwa im Radsport los ist: Paris-Roubaix wurde abgesagt, die Vuelta wackelt, der Giro d’Italia beklagt positiv getestete Fahrer. Die zweite Welle ist eingetroffen, die Situation hat sich fast in ganz Europa verschlechtert. Wir haben alles unternommen und ein Programm aufgestellt, das so einfach wie möglich ist. Aber jetzt sind wir der Situation ausgeliefert. Es ist unmöglich einzuschätzen, was uns in zwei Monaten erwartet. Sölden werden wir durchziehen, aber danach steht der ganze Weltcup noch in den Sternen. Es schaut momentan nicht erfreulich aus.