Nationalrat beschloss bis zu 300 Mio. für Veranstaltungsbranche

SPÖ und NEOS begrüßten die Maßnahme grundsätzlich. Der „Teufel liegt aber im Detail“, wie NEOS-Abg. Fiona Fiedler betonte, denn momentan sei alles „sehr vage“. Zudem sehe es so aus, als wären nur Unternehmen anspruchsberechtigt und Initiativen oder Vereine nicht inkludiert. Diese würden aber in diesem Bereich ein äußerst wichtiger Faktor sein. Auch müssten Künstlergagen und Ausgaben für Technik-Personal oder andere Vertragspartner umfasst werden. In diesem Punkt gingen die NEOS mit der SPÖ d‘accord. Gemeinsam brachten die beiden Fraktionen daher einen Entschließungsantrag ein, demzufolge bei Ausfall einer Veranstaltung nicht nur Veranstalter sondern auch Künstler und technisches Personal entschädigt werden sollen. Dieser fand jedoch keine Mehrheit.

Die Debatte zur Novelle zum KMU-Förderungsgesetz nutzte SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda, um einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Kritik der SPÖ am von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vorgelegten Budget zu liefern. In Blümels Rede habe man immer wieder gehört, dass das Budget „hervorragend“ sei und dass es kein Land gebe, das besser durch die Krise gekommen sei, so Drozda: „Das stimmt nur nicht.“ Was die Regierung mache sei, „die Wahrheit so zu biegen, bis sie in türkisen Socken dasteht“, so Drozdas Seitenhieb auf die Fußbekleidung des Finanzministers. Ein Budget müsse die Arbeitslosigkeit bekämpfen, das Überleben der Unternehmen und die Kaufkraft sichern sowie durch öffentliche Investitionen auffangen, was durch den privaten Sektor weggebrochen sei, argumentierte Drozda: „Dieses Budget genügt den Kriterien nicht.“ (APA)