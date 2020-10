Goldman Sachs verdoppelt Gewinn in Corona-Krise: Börsenhandel boomt

Das Gebäude der Investmentbank Goldman Sachs in New York City.

New York – Der florierende Börsenhandel in der Corona-Krise hat der US-Investmentbank Goldman Sachs ein starkes drittes Quartal beschert. Der Gewinn kletterte im Jahresvergleich um 94 Prozent auf 3,5 Mrd. Dollar (3 Mrd. Euro), wie der Finanzkonzern am Mittwoch in New York mitteilte. Die Erträge steigerte Goldman Sachs um 30 Prozent auf 10,8 Mrd. Dollar.