Brexit-Handelspakt: Johnson enttäuscht über fehlenden Verhandlungs-Fortschritt

London, Brüssel – Im Streit über einen Brexit-Handelspakt hat der britische Premierminister Boris Johnson erklärt, dass ein Deal zwar wünschenswert sei, sich aber gleichzeitig enttäuscht darüber gezeigt, dass in den vergangenen zwei Wochen nicht mehr Fortschritte erzielt wurden. Zuvor hatte Johnson mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel telefoniert, wie ein Sprecher am Mittwochabend wissen ließ.

Johnson freue sich darauf, von den Ergebnissen des für Donnerstag und Freitag geplanten EU-Gipfels zu erfahren, und werde vor den nächsten Schritten Großbritanniens nachdenken und entscheiden, ob Großbritannien weiter verhandle, so der Sprecher. Es seien in den vergangenen Tagen zwar Fortschritte erzielt worden. Doch gebe es immer noch Differenzen, vor allem bei den Fischerei-Rechten, erklärte Johnson bereits vor dem Telefonat.

Johnson hatte mit dem Rückzug vom Verhandlungstisch gedroht, falls bis 15. Oktober kein Kompromiss mit der EU gefunden ist – also bis zu diesem Donnerstag. Dabei geht es um einen Vertrag, der die wirtschaftlichen Beziehungen nach der Brexit-Übergangsphase ab 2021 regeln und so Zölle und Handelshemmnisse vermeiden soll. Von einer Übereinkunft ist man jedoch weit entfernt.

EU-Ratspräsident Michel twitterte am Mittwochabend nur sehr kurz und schrieb, man habe mit Johnson gesprochen. "Am Vorabend des Europäischen Rats haben wir erneut auf Fortschritte am Verhandlungstisch gedrungen." Von der Leyen twitterte: "Die EU arbeitet an einem Deal, aber nicht zu jedem Preis."