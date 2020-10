Missbrauch in Tiroler Heimen: Landtag beschloss Verjährungsverzicht

Innsbruck – Der Tiroler Landtag hat am Mittwoch beschlossen, dass das Land bei der Entschädigung von Missbrauchsopfern in Tiroler Heimen in den 1940er-bis 1990er-Jahren im Rahmen von möglichen Zivilprozessen unter bestimmten Voraussetzungen auf die Einrede der Verjährung verzichten wird. Damit wolle man die rechtlichen Ansprüche von Missbrauchsopfern stärken, hieß es in einer Aussendung. Ein dementsprechendes neues Gesetz tritt mit 15. Oktober 2020 in Kraft.