Blümels Budget gefällt nur der Koalition

Wie Wöginger davor vor allem die Schwerpunkte in den VP-geführten Ressorts hervorgehoben hatte, konzentrierte sich Maurer auf die Grünen Ministerien. So bekämen Kunst und Kultur die größte finanzielle Ausstattung, die sie je gehabt hätten. Mit Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und deren Budgetaufstockung sei wiederum der von Vorgänger Clemens Jabloner befürchtete Justiz-Notstand verhindert worden.

Kickl trug eine Liste von Unternehmen vor, die in den vergangenen Wochen Arbeitsplätze abgebaut haben und sieht diese Bewegung von der Regierung gar noch unterstützt. Die Standortpolitik vertreibe, statt Ansiedlungen zu erreichen: „Die gehen in die Türkei oder nach Polen.“ So sei auch das aktuelle Budget angetan, „dass diese Talfahrt, dieser Crashkurs auch 2021 weitergehen wird“. Schuld daran wolle dann in der ÖVP wieder niemand sein – „eine Ansammlung von Verantwortungsleugnern, mit V wie Volkspartei“.