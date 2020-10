Alessandro Schöpf - der Tiroler für die wichtigen Tore im ÖFB-Team

Ploiesti - Allzu oft kommt es nicht vor, dass Alessandro Schöpf in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft trifft. Der Tiroler hält lediglich bei fünf Länderspiel-Toren, die aber fast durchwegs große Bedeutung für die ÖFB-Auswahl haben - so auch jenes zum 1:0-Sieg am Mittwoch in der Nations League in Ploiesti gegen Rumänien. Schöpfs satter Flachschuss ins lange Eck stieß die Tür zum Gruppensieg und damit zum Aufstieg in die Liga A weit auf.