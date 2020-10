Heimisches Konsortium erhält Zuschlag für Kraftwerksbau im Kühtai

Kühtai – Nach der behördlichen Genehmigung des Ausbaus des Kraftwerks im Kühtai geht es nun Schlag auf Schlag: Das heimische Konsortium Swietelsky-Jäger-Bodner hat den Zuschlag für das Hauptbaulos des Tiwag-Projekts erhalten, teilte der Energieversorger am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das Auftragsvolumen beträgt demnach 425 Millionen Euro. Insgesamt investiere die Tiwag knapp eine Milliarde Euro in die „Erweiterung und Optimierung der bestehenden Anlage“.