Unterstützung und Relativierungen: Klimavolksbegehren im Nationalrat

Wien – Mit einer „ersten Lesung“ im Nationalrat hat am Donnerstag die parlamentarische Behandlung des im Juni mit mehr als 380.000 Unterstützungserklärungen zu Ende gegangenen Klimavolksbegehrens begonnen. Die Fraktionen stellten sich in unterschiedlich starker Ausprägung hinter das Anliegen. Das Volksbegehren wird nun im Umweltausschuss behandelt. Dessen Bericht kommt dann nochmals ins Plenum.

Als Unterstützer deklarierten sich in der Debatte wenig überraschend die Grünen. Deren Abgeordneter Lukas Hammer, der auch dem Umweltausschuss vorsitzt, sprach von einem Handlungsauftrag an das Parlament. Es gehe nicht um Ideologie, sondern das zu tun, was die Klimawissenschaft verlange, um die Erde bewohnbar zu halten: „Genau diesem Ziel hat sich auch die türkis-grüne Regierung verschrieben.“ Er versprach Transparenz bei der Ausschussberatung, man werde die Wissenschaft miteinbeziehen.