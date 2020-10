WSG hat trotz Selbstisolation die nächste Cup-Runde im Visier

Wattens – Humor ist, wenn man trotzdem noch lacht. „Ich habe schon Schlimmeres überstanden (Motorradunfall im Frühjahr; Anm.). Jetzt muss ich mir halt selber was kochen“, notierte WSG-Cheftrainer Thommy Silberberger, nachdem gestern der erste positive Corona-Fall im eigenen Lager bekannt wurde und sich das Team samt Betreuerstab in Selbstisolation begab. Das heißt, außer den Wegstrecken zum Trainings- und Spielbetrieb und dem lebensnotwendigen Einkauf schirmen sich die Profikicker vorläufig von der Außenwelt ab. So sieht es das Präventionskonzept der Bundesliga vor.