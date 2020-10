Land Tirol warnt vor Lawinengefahr am Wochenende

Innsbruck – Das Land Tirol hat am Freitag vor Lawinengefahr auf den Bergen gewarnt. Am Freitag und Samstag soll die Schneefallgrenze erneut unter 1000 Meter Seehöhe sinken, es werden "tiefwinterliche Verhältnisse" erwartet. Am Sonntag soll sich das Wetter bessern. "Ein erster Wintereinbruch im Oktober ist nicht ungewöhnlich, jedoch wird die Lawinengefahr aufgrund der Neuschneemengen oft unterschätzt, was Lawinenunfälle zur Folge hat", sagte Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol.