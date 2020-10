Unbekannte stahlen teure Parfums aus Schwazer Drogerie

Schwaz – Zwei Unbekannte stahlen am Freitag kurz nach 12 Uhr sieben hochwertige Parfums aus einem Drogeriemarkt in Schwaz. Während ein auf Krücken gehender Mann als Aufpasser fungierte, gab der zweite Täter das Diebesgut in einen mitgebrachten Rucksack und verließ den Verkaufsraum, ohne zu zahlen. Der Wert der Parfums beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. (TT.com)