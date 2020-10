27-Jähriger nach illegaler Einreise in Schönberg festgenommen

Die Mautstelle in Schönberg (Archivfoto).

Schönberg – Bei einer Kontrolle eines Flixbusses an der Hauptmautstelle der A13 in Schönberg wurde am Donnerstagabend ein 27-jähriger Nigerianer festgenommen, der illegal nach Österreich eingereist war. Der Mann wurde im Zuge der Amtshandlung aggressiv und wehrte sich heftig. Er verletzte zwei Beamte durch Tritte – der Verletzungsgrad der Polizisten ist unbestimmt.