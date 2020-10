43-Jähriger randalierte in Kufsteiner Bankfiliale

Kufstein – Für einen Polizeieinsatz sorgte am Freitagnachmittag ein 43-Jähriger in einer Bankfiliale in Kufstein. Der Deutsche wollte ein Konto eröffnen, was ihm jedoch verwehrt wurde, weil er keine Dokumente dabei hatte. Daraufhin wurde der Mann aggressiv und drohte dem Bankangestellten hinter dem Schalter mit einem Banküberfall, sollte er kein Geld bekommen. Als die Polizei eintraf, schrie der Mann mehrmals "Das ist ein Banküberfall".