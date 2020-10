Italienischer RTL-Doppelsieg in Sölden, Schlappe für ÖSV-Damen zum Auftakt

Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen fand das Rennen am Rettenbachferner ohne Zuschauer statt. Österreichs Ski-Damen hatten in Abwesenheit der verletzten US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin mit der Entscheidung nichts zu tun. Als beste rot-weiß-rote Athletin landete Katharina Truppe auf Platz 15.

Am Sonntag steht in Sölden noch der Riesentorlauf der Herren auf dem Programm (10.00/13.30 Uhr - live im TT.com-Ticker). Die Damen sind in rund einem Monat (13. November) beim Parallel-Riesentorlauf in Lech wieder am Start, ehe eine Woche später im finnischen Levi zwei Slaloms geplant sind. (TT.com)