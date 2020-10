Wohnungssanierung in Innsbruck: Alter Dachboden in neuem Glanz

Innsbruck – „Der desolate Zustand der Wohnung in einem schon etwas älteren Haus war eine große Herausforderung“, sagt Florian Lamprecht von beaufort Architekten bei der Besichtigung gleich vorweg. Die Bauherren hatten die Wohnung im Westen Innsbrucks 2018 erworben – mit der Aussicht, auch den Dachboden ausbauen zu können, um somit eine große Wohnung mit genügend Platz für Familienbesuche zu erhalten.

Die Tochter der Familie studiert in Innsbruck und wohnt mittlerweile mit ihrem Freund in der Wohnung. Wenn die ganze Familie zu Besuch kommt, können schon mal acht Leute hier nächtigen. Dafür stehen zwei Gästezimmer, eine große mehrfach ausziehbare Couch, zwei Bäder, ein Balkon und eine Terrasse zur Verfügung. Doch der Weg zur ca. 100 Quadratmeter großen Familienwohnung war weit – man könnte fast sagen steinig. „Einfach war er zumindest nicht“, bekräftigt Lamprecht. Der Altbestand bedurfte einer Generalsanierung.

Die Wohnung war in einem desolaten Zustand.

„Es blieben nur noch die Außenwände stehen. Vom Boden bis zur Decke wurde alles neu bzw. verstärkt“, so der Architekt. Die bestehende Sparrendachkonstruktion blieb zwar erhalten, sie wurde aber gedämmt und neu gedeckt.

Ein Stahlträger habe nämlich den aufrechten Eintritt ins Dachgeschoß verhindert. Durch mehrere Kniffe (niedrigeres Niveau des Bodens an dieser Stelle und eine Umkonstruktion des Stahlträgers) wurde es möglich, auf und ab zu gehen, ohne sich den Kopf zu stoßen.

Der schmale, alte Südbalkon fiel den Sanierungsarbeiten zum Opfer. Der neue Balkon ist teilweise breiter und schafft somit Platz, um draußen zu sitzen. „Auch er stellte eine Herausforderung dar. Da musste mit Stahlträgern gearbeitet werden, die in die Holzbalkendecke hineinragen“, berichtet Lamprecht, „Statiker und Bauphysiker waren gefordert.“

Solargläser am Balkongeländer wünschten sich die beiden Biologie-Studenten, denn auch Nachhaltigkeit ist für sie ein großes Thema. Eine Fußbodenheizung – „eine sehr dünne, weil die Höhe des Bodens durch das Stiegenhaus und die niedrigen Raumhöhen vorgegeben waren“, erklärt der Architekt – sorgt für angenehme Temperaturen im Winter. Kühlelemente in den Dachuntersichten und den Innenwänden sind eingelegt, damit die Temperaturen im Sommer nicht in tropische Höhen steigen.