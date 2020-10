SPÖ und ÖVP tendieren in Umfrage nach oben, Grüne und FPÖ nach unten

Wien – Die am vergangenen Sonntag geschlagene Wien-Wahl dürfte auch Auswirkungen auf die Bundesebene haben. In einer vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für das "profil" durchgeführten Umfrage tendiert die SPÖ (plus 2 auf 22 Prozent) weiterhin nach oben, und auch die ÖVP legte jetzt wieder zu (plus 1 auf 40 Prozent). Grüne und FPÖ zeigen hingegen fallende Tendenz (beide minus 3 auf 13 Prozent). NEOS legten leicht (plus 1 auf 9) zu.