Trotz roter Corona-Ampel ungebrochene Einkaufslust in Innsbruck

Innsbruck – Die „Rot-Schaltung" der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck hatte bisher so gut wie keinen Einfluss auf das Konsumverhalten der Einheimischen. Am Samstag um die Mittagszeit herum waren die Innenstadt und vor allem die dortigen Einkaufszentren gut frequentiert. Das Ausbleiben der Touristen macht hingegen den dortigen Unternehmern und Gastronomen Sorgen.

Gegen 11.30 Uhr ist der Gastgarten eines bekannten Lokals am Inn leer. Schuld daran ist aber wohl nicht die neuerdings rote Ampel, sondern das bescheidene Wetter. Es hat acht Grad und es regnet leicht. Wenig weiter, in der Maria-Theresien-Straße, der Tiroler Einkaufsstraße schlechthin, ist das Bild aber ein anderes. Zahlreiche Leute flanieren über die Straße, die dort angesiedelten Lokale sind gut gefüllt. Einige wenige Unerschrockene trotzen sogar den Temperaturen und sitzen im Freien.

Allzu großes Gedränge in den Einkaufszentren bleibt zwar aus, dennoch scheint die Einkaufslust der Menschen aber ungebrochen. „Die rote Ampel macht mir nichts aus", sagt eine rund 40-Jährige auf Nachfrage und verschwindet rasch in das Kaufhaus Tyrol. Eine andere Frau meint vor dem Kaufhaus diese sei ihr „schlichtweg egal".

Im Kaufhaus sind die Rolltreppen dann tatsächlich so voll wie eh und je an einem normalen Einkaufssamstag. In den benachbarten Rathausgalerien geht es etwas ruhiger zu. Dafür sind dort aber die Lokale überaus gut besucht. „Die Ampel hält mich sicher nicht davon ab, in die Innenstadt zu gehen und einen Kaffee zu trinken", meint dann auch eine etwa 65-jährige Dame.