Rennen ohne Fans: "Ein bissl grausig, wenn beim Abschwingen keiner jubelt"

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel nahm mit genügend Abstand auf der Tribüne Platz. Fans waren bei den Rennen am Rettenbachferner nicht erlaubt.

Sölden – Schon nach dem ersten Durchgang des Damen-Riesentorlaufs in Sölden stand für die Rennläuferinnen fest: Man ist riesig froh und dankbar, dass trotz Corona überhaupt Skirennen stattfinden. An Geisterrennen ohne Fans und Stimmung im Ziel müsse man sich aber erst noch gewöhnen, lautete beim Weltcup-Auftakt auf dem Rettenbachferner das durchgehende Urteil.

"Normalerweise spürt man ungefähr wo man umgeht, wenn die Fans beim Abschwingen im Ziel jubeln. Diesmal war das Gefühl, ich muss so Scheiße gefahren sein, weil man einfach nichts hört", beschrieb etwa Stephanie Brunner nach dem ersten Durchgang ihre Eindrücke. Verschmerzbar machte der Tirolerin das Erlebte, dass sie vor ihrem Rückfall auf Platz 17 beim Comeback nach 21-monatiger Verletzungs-und Rennpause als Neunte noch beste ÖSV-Dame zur Halbzeit gewesen war. "Aber ich fahre definitiv trotzdem lieber mit Fans", war sich Brunner sicher.

Für das erste Weltcup-Wochenende der neuen Saison sind Zuschauer an der Piste nicht erlaubt. Der Zielraum vor der auf 2.674 Meter Seehöhe liegenden Gletscherarena war wegen der Covid-19-Bedingungen in vier Bereiche aufgeteilt worden, was auf Anhieb gut funktionierte. Die Disziplin war hoch, die wenigen nachlässigen Maskenträger wurden freundlich aber bestimmt zum "Nachbessern" aufgefordert.