In scharfer Kurve kollidiert: Zwei Verletzte bei Unfall in Wörgl

Wörgl – Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Samstagabend in Wörgl. Kurz nach 19 Uhr war ein 82-jähriger Autofahrer auf der Brixentalstraße (B170) unterwegs, neben ihm saß seine 79-jährige Frau. Der Deutsche dürfte mit überhöhter Geschwindigkeit in eine scharfe Rechtskurve eingefahren sein, berichtet die Polizei: Er geriet über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Wagen.