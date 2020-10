Gasexplosion zerstörte Ausweichschule in Dornbirn komplett

Dornbirn – Eine Gasexplosion hat in der Nacht auf Sonntag die Ausweichschule Fischbachgasse in Dornbirn in Vorarlberg komplett zerstört. Grund für die Explosion dürfte eine beschädigte Gasleistung gewesen sein, teilte die Exekutive mit. In dem Gebäude hatten sich zum Zeitpunkt der Detonation, die sich kurz nach Mitternacht ereignete, keine Personen aufgehalten. Zwei Passanten sowie ein Feuerwehrmann wurden verletzt.