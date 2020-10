„Falscher" König brach in Schloss von Versailles ein

Versailles – Im berühmten Schloss von Versailles hat die französische Polizei einen Mann festgenommen, der sich "für einen König" hielt. Der 31-Jährige wurde nach Polizeiangaben am Samstagabend in Gewahrsam genommen, nachdem er sich gewaltsam Zutritt zu dem Areal verschafft hatte. Der Mann hatte sich zuvor in einem Taxi zu dem Schloss nahe Paris fahren lassen.