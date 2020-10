Lawinenabgang im Stubaital: Tourengeher erfasst, aber nicht verschüttet

Die Lawine donnert am frühen Nachmittag in Richtung Tal.

Neustift – Entgegen erster Informationen ist laut Bergrettung Neustift bei einem Lawinenabgang im Stubaital niemand verschüttet worden. Die Lawine ging am Sonntag um kurz vor 14 Uhr am Nordhang des Zuckerhütls in der Ridnaungruppe ab.