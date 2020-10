Tiroler Juniorin Mitterwallner holte nach dem WM-Titel auch EM-Gold

© Bjoern Reichert via www.imago-images.de

Monte Tamaro - Die Tirolerin Mountainbikerin Mona Mitterwallner hat zehn Tage nach dem WM-Titel in der Juniorinnen-Klasse auch bei der EM Gold geholt. Auch in Monte Tamaro war die 18-Jährige am Sonntag im Cross-Country-Rennen eine Klasse für sich und gewann 2:36 Minuten vor Olivia Onesti (FRA) und 3:07 Min. vor Puck Pieterse (NED).