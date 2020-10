Mehr als 200 Festnahmen bei Demos gegen Lukaschenko in Weißrussland

Minsk – In Weißrussland (Belarus) sind bei Massenprotesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko am Sonntag mehr als 200 Menschen festgenommen worden. Obwohl die Behörden zuvor mit Schusswaffeneinsatz gedroht hatten, gingen erneut Zehntausende Anhänger der Opposition auf die Straßen. Wie eine Sprecherin des Innenministeriums der Nachrichtenagentur AFP sagte, habe die Polizei Gummigeschoße gegen die Demonstranten eingesetzt, als diese Steine auf sie warfen.

Die meisten der Festgenommenen wurden demnach in der Hauptstadt Minsk in Gewahrsam genommen. Anders als bei den früheren Sonntagsdemonstrationen der Opposition zogen die Lukaschenko-Gegner diesmal nicht durch das Stadtzentrum von Minsk, sondern demonstrierten auf einer Hauptverkehrsstraße im Süden der Hauptstadt, wo zahlreiche Fabriken angesiedelt sind. "Wir können nicht weiter nachgeben", sagte die Demonstrantin Angela Krassowskaja. "Wenn sie anfangen zu schießen, dann wird es noch mehr Menschen auf den Straßen geben."

Die Polizei hatte den Demonstranten am vergangenen Montag mit einem Einsatz von Schusswaffen gedroht. Die Sicherheitskräfte würden den Demonstranten in den Straßen nicht weichen "und wenn nötig spezielle Ausrüstung und tödliche Waffen einsetzen", hieß es in einer Erklärung des Innenministeriums.