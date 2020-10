Schwerpunktaktion der Polizei: Bisher kein Schulweg-Unfall in Tirol

➤ Sehr erfreulich: Im ersten Monat des neuen Schuljahres ereignete sich kein Schulwegunfall.

➤ Der Großteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen lag in einem Bereich von unter 20 km/h.

➤ Bei den im Nahbereich von Schulen/Kindergärten durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen wurde festgestellt, dass rund fünf Prozent der Fahrzeuglenker zu schnell unterwegs waren; ansonsten sind bei Geschwindigkeitsmessungen in Tirol im Schnitt rund zehn Prozent zu schnell.

➤ In einigen Bereichen waren die Fahrzeuglenker besonders vorbildlich unterwegs – überhaupt keine bzw. nur vereinzelte Übertretungen gab es z.B. in Tarrenz, Mieming, Virgen, Tristach, Tulfes und Fiss, aber auch in Innsbruck in der Alois-Schrott-Straße, Rotadler Straße, Zeughausstraße und Pradler Straße).

➤ In einigen Bereichen lagen die Übertretungen allerdings über dem Landesschnitt (z.B. Neustift i.St., Aldrans, Ampass, Alpbach, Itter, Matrei iO, Debant und Reith i.A.) sowie in einigen Bereichen vom Stadtgebiet Innsbruck z.B. in der Sieberer Straße, am Schusterbergweg, Schneeburggasse, Tschiggfreystraße und am Mitterweg).

➤ Bei Schutzwegen, die von der Polizei überwacht wurden, verhielten sich die Fahrzeuglenker vorbildlich. Ohne sichtbare Präsenz der Polizei war es jedoch nicht immer so, dass Kindern bzw. generell Fußgängern das Überqueren des Schutzweges ermöglicht wurde (Anhaltebereitschaft).

➤ Schüler verlassen sich oft zu sehr auf „Sicherheit“ am Schutzweg und vergessen auf den so wichtigen „Links-Rechts-Links-Blick“. Die Kinder vertrauen darauf, dass Autofahrer ohnehin anhalten.