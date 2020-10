Mehr als 100 Schüler demonstrierten in Innsbruck gegen Home-Schooling

Am Landhausplatz demonstrierten am Montagvormittag Schüler, Lehrer und Eltern gegen das ab sofort geltende Home-Schooling ab der 9. Schulstufe in allen roten und orangen Bezirken in Tirol. Bildungslandesrätin Beate Palfrader verteidigte die Maßnahme und erntete Buhrufe.