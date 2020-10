Pekabe-Verband befürchtet für 2021 massive Pensionskassen-Kürzungen

Wien – Massive Kürzungen der Leistungen bei betrieblichen Zusatzpensionen befürchtet der "Schutzverband der Pensionskassenberechtigten" (Pekabe). Am Montag verwies der Verband auf ein Schreiben einer Pensionskasse (Valida), in dem für 2021 auf mögliche Kürzungen zwischen 4,5 und 7,5 Prozent hingewiesen wurde. Grund wäre das schlechte Veranlagungsjahr 2020 - im Halbjahr war die Performance der Kassen mit 4,6 Prozent negativ, per Ende September noch mit knapp 2,8 Prozent im Minus.