Auf der Suche nach Männern und Frauen: RTL plant „Princess Charming"

Erst der Prince, jetzt eine Princess: In dem neuen TVNOW-Original geht zukünftig eine bisexuelle Frau auf die Suche nach der großen Liebe.

Luxemburg/Wien – Nach dem Erfolg der schwulen Datingshow „Prince Charming" wird es bald ein Gegenstück mit einer Frau als Hauptprotagonistin geben. In „Princess Charming" werde eine „attraktive Bi-Lady" auf die Suche nach der großen Liebe gehen, kündigte die zum deutschen Bertelsmann gehörende Mediengruppe RTL am Montag an. Mit dabei seien sowohl lesbische und bisexuelle Frauen als auch heterosexuelle Männer.