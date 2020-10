Öko Fair und die Kreativmesse 2020 in Innsbruck abgesagt

Innsbruck – Innerhalb weniger Wochen sind – nach erfreulicher Entwicklung in den Sommermonaten – die Infektionszahlen in Österreich und Tirol auf Höchstwerte gestiegen. Das führt nun unter anderem dazu, dass die jährlich stattfindende Öko Fair und die Kreativmesse 2020 abgesagt wurden.

Aufgrund der gegebenen Lage und der ungewissen Situation und im Licht von Erfahrungen bei ähnlichen Veranstaltungen, sei es nicht sinnhaft möglich, die beiden Messen durchzuführen, so die Congress Messe Innsbruck in einer Aussendung am Dienstag.