Gastgeber geht von Bord: Michael Patrick Kelly hört bei „Sing meinen Song" auf

Michael Patrick Kelly war drei Jahre lang in der Show zu sehen. 2017 wirkte er als Künstler mit, in den Jahren 2019 und 2020 dann als Gastgeber. Wechselnde Gastgeber seien Teil des Sendungsprinzips, heißt es in einer Erklärung von Vox zu der Personalrochade.

„Michael Patrick Kelly hat mit uns drei Jahre ,Sing meinen Song'-Erfolgsgeschichte geschrieben - davon zwei Jahre als Gastgeber. In dieser Zeit hat er das Format mit seiner Musik, aber auch mit seiner Persönlichkeit geprägt und mit seinen Tauschabenden Millionen von Zuschauern begeistert", so der Sender. Und weiter: „Für die Zeit, die Zusammenarbeit und die zahlreichen besonderen Couch- und Bühnen-Momente in Südafrika möchten wir ihm ganz herzlich danken. Für seine neuen Projekte wünschen wir ihm das Allerbeste und freuen uns, wenn sich unsere Wege in der Zukunft wieder kreuzen."