Liegen und kassieren für die Forschung: Nasa sucht Freiwillige für Bettruhe-Studie

Köln – Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln sucht Teilnehmer für eine Bettruhe-Studie in Zusammenarbeit mit der US-Weltraumbehörde Nasa. Ziel ist die Erforschung von Gesundheitsaspekten bei künftigen Missionen zum Mond und zum Mars, wie das DLR mitteilte.

Für zwei Studienkampagnen im kommenden Jahr werden demnach insgesamt 24 gesunde Männer und Frauen zwischen 24 und 55 Jahren gesucht. Die Studie findet in der luft- und raumfahrtmedizinischen Forschungseinrichtung Envihab auf dem Gelände des DLR in Köln statt. Dort werden die Probanden in Einzelzimmern ins Bett gelegt, um die Effekte der Schwerelosigkeit auf den Körper hervorzurufen. Die Betten sind dabei um sechs Grad zum Kopf hin geneigt. Aufstehen nicht erlaubt: Für 30 Tage bleiben die Probanden liegen und absolvieren so auf ihrer ganz speziellen Mission jede Menge Experimente – und natürlich alle Alltagsgeschäfte wie Essen, Duschen, Arbeiten, Chatten und Internetsurfen.