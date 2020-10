Nach Sperrstunden-Affäre in Tirol: Landhauskantine wird jetzt alkoholfrei

Innsbruck – Nach der „weinseligen Runde" im Landtag nach der 22-Uhr-Sperrstunde, bei der u. a. Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, Klubchef Jakob Wolf, Landesrat Johannes Tratter (alle VP) sowie auch SPÖ-Chef Georg Dornauer zugegen waren, wird künftig in der Landhauskantine kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Beschlossen wurde auch eine Begrenzung der Sitzungsdauer auf 22 Uhr.

Ledl-Rossmann hatte sich bereits via TT für „den dummen Fehler" entschuldigt und lud am Dienstag zum Obleuterat. Es sei keine einfache Zeit gewesen, sie habe sich auch vor dem Gremium noch einmal entschuldigt. FPÖ, Liste Fritz und NEOS hatten eine Aussprache gefordert.

Die zwei gemeinsam beschlossenen Maßnahmen würden alle Parteien mittragen. „Wir hatten eine sehr gute und offene Sitzung", so die Landtagspräsidentin.

Zum einen würden Sitzungen künftig spätestens um 22.00 Uhr enden. Das führe zu einer „besseren Planbarkeit der Sitzungen und einer höheren Sitzungsdisziplin", sagte Grünen-Klubobmann Gebi Mair in einer Aussendung. Die Sitzung am Donnerstag habe bis 23.30 Uhr gedauert.

Ledl-Rossmann meinte dagegen, dass „die Disziplin auch am Donnerstag nicht nachgelassen" habe. Sitzungen, die bis in den späten Abend dauern, würden aber „von allen als unangenehm empfunden", so die Landtagspräsidentin. Sollten bis 22.00 Uhr nicht alle Themen besprochen sein, werde man ab sofort einen zusätzlichen Sitzungstag planen, anstatt zu überziehen.