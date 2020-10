Corona-Fall beim FC Bayern: Deutscher Nationalspieler Gnabry positiv getestet

Dem 25-Jährigen „geht es gut“, hieß es in einer knappen Mitteilung der Münchner. Der Offensivspieler befinde sich in häuslicher Quarantäne und wird damit vorerst ausfallen.

Noch am Dienstagvormittag nahm Gnabry am Abschlusstraining mit dem gesamten Team von Hansi Flick (55) teil. Nach Informationen der BILD-Zeitung fanden die Tests vor der Einheit statt. Zu Mittag hatte der Trainer noch auf der Pressekonferenz berichtet, dass alle Stars außer Leroy Sané (24) – wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie – und Tanguy Nianzou (18)– wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel – bereit sind.

Am Mittwoch startet der FC Bayern mit einem Heimspiel gegen Atlético Madrid in die neue Saison der Champions League. Alle Spieler des FC Bayern werden Mittwochfrüh erneut auf das Virus getestet, wurde am Dienstagabend bekannt gegeben. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister verlautete, dürfen nur Profis mit negativem Test in den Bus steigen und zum Champions-League-Spiel am Abend in die Allianz Arena fahren. Das entspricht dem Corona-Konzept der Deutschen Fußball Liga. Eine Austragung der Partie gegen die Spanier könnte dann gesichert sein.