Rekordfund: 2,3 Tonnen Kokain in Paraguay beschlagnahmt

Immer wieder kommt es zu Rekord-Funden an Drogen. (Archivfoto)

Asuncion – Die Sicherheitskräfte in Paraguay haben rund 2,3 Tonnen Kokain sichergestellt. Die Drogen wurden in einem mit Kohle beladenen Container im Hafen von Villeta gefunden, wie die Regierung des südamerikanischen Landes am Dienstag mitteilte. "Ein großer Schlag gegen den Drogenhandel", schrieb Präsident Mario Abdo Benítez auf Twitter.