Ibiza-U-Ausschuss: Nach Benko und Pierer Brandstetter-Befragung rasch beendet

Wien – Dem Ibiza-U-Ausschuss stehen zwei spannende Tage bevor: Sechs prominente Auskunftspersonen stehen den Abgeordneten am Mittwoch und Donnerstag Rede und Antwort. Den Anfang machte heute der Immobilieninvestor René Benko , den Ex-Vizekanzler und -FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im sogenannten Ibiza-Video als angeblichen Spender von ÖVP und FPÖ genannt hatte. Viel Neues förderte die Befragung des Tirolers allerdings nicht zutage. >> mehr dazu HIER.

Unter anderem zu seinen monetären Zuwendungen an die ÖVP gab dann KTM-Chef Stefan Pierer Auskunft, der beispielsweise im Wahljahr 2017 eine Großspende an die Volkspartei geleistet hatte. Den Abschluss machte am Mittwoch Uniqa-Chef Andreas Brandstetter.