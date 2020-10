Familie Koch zieht sich aus Pema-Holding zurück, Schafferer wieder Allein-Chef

Wien, Innsbruck - Die Familie Koch zieht sich aus der Pema-Holding zurück. Die Kika-Leiner-Gründer hielten zuletzt die Hälfte der Pema-Holding. Nun habe Markus Schafferer wieder hundert Prozent der Anteile, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Die Stiftungen der Familie Koch bleiben Mezzaninkapitalgeberinnen der Pema und der Schafferer-Gruppe.

Auslöser für den Schritt sei die Umsetzung von zwei Großprojekten gewesen, dem Umbau der früheren Creditanstalt-Zentrale in Wien ("Haus am Schottentor") und dem "P3-Tower" am Innsbrucker Bahnhofsareal.