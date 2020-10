Rückerstattung von Reisekosten: AK Tirol verklagt Plattform opodo

Innsbruck – Hunderte Rechtsanfragen sind in den vergangenen Monaten bei der Arbeiterkammer Tirol eingetrudelt: Angesichts der Corona-Krise mussten viele Tiroler ihre geplanten Pauschalreisen oder Flüge stornieren. Wie sich zeigte, machten vor allem ausländische Online-Buchungsplattformen Probleme, was die Rückabwicklung bereits getätigter Zahlungen betrifft. Jetzt klagt die AK Tirol exemplarisch in zwei Fällen die Plattform opodo: Hier warten Tiroler bislang vergeblich auf ihre Kosten von 1063,91 bzw. 575,38 Euro.