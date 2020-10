WSG Tirol meldet vor Hartberg-Match dritten Corona-Fall im Team

Wattens – Im Rahmen der Cup-Niederlage gegen den FAC am vergangenen Freitag (0:1) machte die WSG Tirol bereits zwei positive Corona-Tests in ihren Reihen öffentlich. Am Mittwoch gab der Bundesligist einen weiteren Fall bekannt. Der Spieler der Kampfmannschaft sei wie seine Teamkollegen ebenfalls nahezu symptomfrei und befinde sich gemäß Präventionskonzept der Bundesliga bereits seit Sonntag in häuslicher Isolation.