Gasleck: Tote und Verletzte bei Explosion in Pakistan

Karachi – Bei einer Explosion in der pakistanischen Millionenmetropole Karachi sind mindestens vier Menschen getötet worden. 25 weitere seien teils schwer verwundet, sagte ein Sprecher der Rettungsdienste am Mittwoch. Fernsehbilder zeigten eine völlig zerstörte Häuserfront an einer Straßenecke im Stadtteil Gulshan-e Iqbal. Ursache für die Explosion war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Gasleck in dem vierstöckigen Gebäude. (APA/dpa)