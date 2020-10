Global 2000 verlieh Red Bull "Naturverschmutzer Award 2020"

Fuschl – Aktivisten der Umweltschutzorganisation Global 2000 haben am Mittwoch insgesamt 808 in der Natur gefundene Red-Bull-Dosen an den Firmensitz des Getränkeherstellers in Fuschl (Flachgau) zurückgebracht. Gleichzeitig wurde dem Unternehmen der „Naturverschmutzer Award 2020“ verliehen. Laut dem „Müll in der Natur Bericht 2020“ habe Red Bull mit 23 Prozent den größten Anteil aller in der Natur gefundenen Getränkeverpackungen zu verantworten, wurde in einer Aussendung kritisiert.