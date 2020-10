Benko-Befragung frei von Erkenntnissen: „Strache redet gern viel“

Signa-Holding-Gründer René Benko wird zu möglichen Spenden an ÖVP und FPÖ befragt.

Wien – Die Befragung von Immobilien-Unternehmer René Benko im Ibiza-U-Ausschuss ist am Mittwoch denkbar zäh und vor allem ohne Gewinn neuer Erkenntnisse verlaufen. Geladen war der Tiroler, da er von Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache als vermeintlicher Parteispender genannt worden war. Doch das stellte der Milliardär deutlich in Abrede – auch wenn er ÖVP-Chef und Kanzler Kurz und einigen seiner Vertrauten wie Finanzminister Gernot Blümel oder ÖBAG-Chef Thomas Schmid bekannt sei.

„Man kennt Strache, er redet gern viel“, sagte Benko dazu, dass er bzw. sein Unternehmen als Spender genannt worden waren. Erklären könne er sich diese Aussage des ehemaligen Vizekanzlers nicht. Kurz kenne er „schon eine gefühlte Ewigkeit“, vielleicht schon bevor dieser Staatssekretär geworden war. Jedenfalls sei er nie um Spenden gefragt worden.Es liege in der Natur der Sache, dass eine Gruppe wie seine Signa in Kontakt mit Politik und Behörden komme – von der Gemeinde über die nationale bis hin zur internationalen Ebene. Daran sei nichts verwerflich, so Benko.