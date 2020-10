Brand in St. Johanner Kletterpark verursachte erheblichen Schaden

St. Johann in Tirol – Aus bisher unbekannter Ursache brach am Mittwoch im Informationsgebäude des Kletterparks "Hornpark" in St. Johann ein Brand aus. Kurz nach 5.30 Uhr stand das Gebäude in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr St. Johann konnte die Flammen eindämmen und bis etwa 9.15 Uhr löschen. Das Gebäude brannte vollständig aus, die Schadenshöhe ist bislang ebenso unbekannt wie die Brandursache. Die Polizei ermittelt. (TT.com)