42-Jähriger bei Kanalarbeiten im Pitztal von Baggerschaufel getroffen und verletzt

Arzl im Pitztal – Bei Kanalarbeiten in Wald im Pitztal kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall: Ein 42-jähriger Arbeiter, der sich in einem etwa drei Meter tiefen Straßengraben befand, wurde gegen 10.15 Uhr von einer herabfallenden Baggerschaufel am Oberkörper getroffen und verletzt.