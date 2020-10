28-Jährige überschlug sich bei Auffahrunfall auf A12 mit dem Auto

Pettnau – Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 19 Uhr auf der Inntalautobahn bei Pettnau: Dort prallte eine 28-jährige Autofahrerin ausgerechnet gegen das Heck ihres vorausfahrenden Lebensgefährten (40). Der Pkw geriet in weiter Folge außer Kontrolle, überschlug sich und blieb schließlich auf der Böschung neben dem Pannenstreifen auf den Rädern stehen.

Die Frau wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert werden. Der Lebensgefährte blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Auto der Frau entstand Totalschaden, an jenem des Mannes leichter Sachschaden. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck erstattet. (TT.com)