Baby Nummer zwei unterwegs: Christina Stürmer ist wieder schwanger

Wien – „Es gibt Neuigkeiten. Ab sofort heißt es bei uns PLUS EINS. Nachwuchs ist auf dem Weg und wir sind total aus dem Häuschen" – so verkündete Christina Stürmer im Februar 2016 in den sozialen Netzwerken ihre erste Schwangerschaft. Dazu postete sie ein Foto des Mutter-Kind-Passes, der ihr aufgrund der freudigen Erwartung überreicht worden war.

Inzwischen schreiben wir den Oktober 2020. Doch die Bilder gleichen sich. So veröffentlichte Stürmer auf ihrer Instagram-Seite nun abermals ein Foto des österreichischen Dokuments für Schwangere. Zwei Emojis fügte sie ihrer Nachricht an – ein rotes Herz und einen feiernden Smiley.

Christina Stürmer wurde durch ihre Teilnahme an der Castingshow „Starmania", in der sie den zweiten Platz belegte, bekannt. Ihren Durchbruch auch außerhalb ihres Heimatlandes feierte sie 2006 mit dem Song „Ich lebe", der auch in Deutschland ein Top-Ten-Hit wurde. Seither platzierte Stürmer sechs Alben in den deutschen Charts. In Österreich stürmen ihre Alben regelmäßig an die Spitze der Hitparade. (TT.com)