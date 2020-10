FIFA-Präsident Infantino: "Man warf mich der Weltöffentlichkeit zum Fraß vor"

Zürich - Gianni Infantino ist immer noch wütend über das Verfahren der Schweizer Bundesanwaltschaft gegen ihn. "Man warf mich der Weltöffentlichkeit zum Fraß vor, ohne zu sagen, was ich falsch gemacht haben soll", sagte der Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA in einem Interview mit der Schweizer Zeitung "Blick".

Gegen Infantino und den früheren Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber laufen Ermittlungen wegen mehrerer geheimer Treffen 2016 und 2017 - während dieser Zeit leitete Lauber Korruptionsermittlungen gegen die FIFA. Dabei ging es unter anderem um die Vergaben der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 an Russland und 2022 an Katar. Was bei den Treffen besprochen wurde, ist bis heute unklar.