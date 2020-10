Onlineversand ruft "Jollyroom" Kinderhochstuhl retour

Beim Kinderhochstuhl "Moweo Hochstuhl Lucas 2 in 1" bestehe unter Umständen Erstickungsgefahr.

Wien – Wegen möglicher Gesundheitsgefahr wird der Kinderhochstuhl "Moweo Hochstuhl Lucas 2 in 1" mit den Artikelnummern 884357 und 884358 umgehend zurückgerufen, teilte die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) in einer Aussendung am Donnerstag mit. Bei Nichtverwendung des Gurts besteht Erstickungsgefahr für das Kind, warnte der Onlineversand "Jollyroom".