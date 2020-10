Vom Spielfeld in den Kreißsaal: Vaterfreuden für ÖFB-Kicker Grillitsch

Sinsheim - Als die TSG 1899 Hoffenheim den gelungenen Auftakt in der Europa League feierte, da hatte sich ÖFB-Mittelfeldakteur Florian Grillitsch längst von dannen gemacht. Zur Halbzeit packte der ausgewechselte Österreicher seine Sachen und entschwand aus dem Sinsheimer Stadion in Richtung Krankenhaus - seine Frau Hannah lag in den Wehen. Auch ohne den 25-Jährigen bezwang der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend Roter Stern Belgrad mit 2:0 (0:0). „Jetzt hoffen wir, dass er ein gesundes Europapokal-Baby bekommt“, meinte Trainer Sebastian Hoeneß wohlgelaunt.