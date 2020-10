Tiroler betroffen: Testpflicht in Bayern für Berufspendler, AK-Chef für Gratis-Tests

(Symbolbild) © Thomas Böhm

Innsbruck, München, Wien – Wie von Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, führt Bayern mit Wirkung ab heutigem Freitag eine Testpflicht für Berufspendler aus ausländischen Corona-Risikogebieten ein. Davon sind etwa auch rund 3000 Tiroler Pendler betroffen.

Wer aus einem Risikogebiet regelmäßig mindestens einmal wöchentlich in das deutsche Bundesland zu Berufs- oder Bildungszwecken einreist, muss der zuständigen Behörde regelmäßig Corona-Tests vorlegen. Deutschland stuft ab Samstag mit Ausnahme Kärntens fast ganz Österreich als Risikogebiet ein.

"Wer aus einem Risikogebiet (...) regelmäßig mindestens einmal wöchentlich nach Bayern einreist, um sich dort aus beruflichen oder geschäftlichen Gründen, zu Ausbildungszwecken oder zum Schul- oder Hochschulbesuch aufzuhalten, muss der für den Berufs-, Geschäfts-, Ausbildungs-, Schul-oder Hochschulort zuständigen Kreisverwaltungsbehörde oder einer von ihr beauftragten Stelle unaufgefordert und unverzüglich 1. binnen sieben Tagen nach der ersten auf den 23. Oktober 2020 folgenden Einreise und 2. danach regelmäßig in jeder nachfolgenden Kalenderwoche ein Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen", heißt es neu in der abgeänderten bayerischen Einreisequarantäneverordnung.

Test darf nicht älter als 48 Stunden sein

Das Testergebnis muss auf Deutsch oder Englisch sein und auf einer molekularbiologischen Testung basieren. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Wer Covid-19-Symptome zeigt, muss zudem die Behörden in Bayern darauf hinweisen. Unterzeichnet hat die geänderte Verordnung die bayrische Landes-Gesundheitsministerin Melanie Huml. Sie wurde am Freitag im "Bayerischen Ministerialblatt" als Amtsblatt von Bayerns Staatsregierung kundgemacht.

"Unser Ziel ist, dass die Grenzen offen bleiben", hatte Ministerpräsident Söder am Mittwoch betont, aber hinzugefügt: "Wer Grenzen offen halten will, der muss auch für mehr Sicherheit sorgen." Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) will nächste Woche am Dienstag Söder einen Besuch in München abstatten, um unter anderem über diese Fragen zu sprechen.

AK-Chef Zangerl: "Bayern soll kostenlose Tests durchführen"

Tirols-AK-Präsident Erwin Zangerl fordert aufgrund des "bayerisches Corona-Chaos" die verantwortlichen Politiker zu sofortigen Gesprächen auf.

"Der Alleingang Bayerns in Sachen Testpflicht sorgt nicht nur für Verwirrung, sondern vor allem für Unverständnis, vor allem bei den rund 3000 Berufspendlern aus Tirol, aber auch bei jenen aus Vorarlberg und Salzburg. Die Situation ist chaotisch“, so Zangerl. „Vor dem Wochenende wird eine derartige Verordnung durchgepeitscht, ohne sich Gedanken zu machen, was das für die Arbeitnehmer, aber auch für die deutschen Arbeitgeber bedeutet und wie das funktionieren oder wer das bezahlen soll.“

Da Deutschland zudem ein Beherbergungsverbot für Personen aus roten Zonen habe, sei es für Pendler auch nicht möglich, in Deutschland zu bleiben. Damit seien sie zum Pendeln gezwungen, wetter Zangerl. Nachdem deutsche Einreisende sich gratis testen lassen können, fordert AK Präsident Erwin Zangerl dieses Recht auch für Berufspendler. „Die Tests sollen von der bayerischen Staatskasse getragen werden, zumal die Wertschöpfung auch in Bayern bleibt und der dortigen Wirtschaft zugutekommt.“

Gleichzeitig fordert der AK-Präsident, dass diese Tests ab Montag an grenznahen Teststationen durchgeführt werden können. „Wenn wir das Corona-Problem jetzt unkoordiniert entgleisen lassen, wird die Wirtschaft dieses Spiel verlieren, egal ob in Österreich oder Deutschland.“ Zangerl fordert deshalb Land und Bund auf, sofortige Gespräche mit Bayern aufzunehmen.

Reisewarnungen für Österreich ausgeweitet

Wegen der auch hierzulande steigenden Infektionszahlen hatte Deutschland am gestrigen Donnerstag bekanntgegeben, seine Reisewarnungen für Österreich auszuweiten. Das Robert-Koch-Institut als zuständige Seuchenbehörde stuft mit Ausnahme Kärntens mittlerweile alle österreichischen Bundesländer als Risikogebiet ein. Die Reisewarnung für die acht Bundesländer gilt ab Samstag.

Bereits bisher hatte das wichtige Urlauberland Deutschland vor Reisen nach Wien, Tirol und Vorarlberg - mit Ausnahmen der Exklaven Kleinwalsertal und Jungholz - gewarnt. Mit Samstag 00.00 Uhr kommen auch Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, die Steiermark und das Burgenland dazu. Einreisende aus Risikogebieten müssen für 14 Tage in Quarantäne, können sich aber durch einen negativen Test vorzeitig davon befreien lassen.

Ausnahmen bei der Quarantäne

Bestimmte Gruppen - darunter Grenzpendler - sind von der Quarantäne ausgenommen. Im Detail regelt jedes deutsche Bundesland die Ausnahmen anders. So müssen in Bayern Personen, die aus dem Ausland "zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich (Grenzpendler) oder medizinisch veranlasst" einreisen nicht in Quarantäne. Auch der Besuch eines Kindes bei geteiltem Sorgerecht, eines Lebenspartners oder einer zu pflegenden Person gilt weiterhin als Ausnahmegrund.

Durch die heutige Neuverordnung müssen Grenzpendler zwar auch weiterhin nicht in Selbstisolation, sie müssen aber eben einen Corona-Test vorlegen. Neben Österreich ist Tschechien wohl am stärksten von der neuen Regelung betroffen.